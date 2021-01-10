تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب -سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن أسطوانات غاز الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر "تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (150أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.