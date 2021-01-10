سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب -محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال من خلال بيع قطع وتماثيل مقلدة بزعم كونها أثرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة تنسيقاً وقطاع الأمن العام، أفادت قيام (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع قطع وتماثيل "مقلدة" بزعم كونها أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة واتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة "مستأجرة لأحدهم" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالفيلا المشار إليها وتم ضبطهم وبحوزتهم (فرد رصاص- مسدس صوت- قطعتي سلاح أبيض- 2 تمثال حجري - تمثال"ذهبي اللون" - 31 عملة معدنية- 20 سبيكة "ذهبية اللون" - وجميعهم مقلدين- مبلغ مالية عملات أجنبية ومحلية- ماكينة عد نقود- 12 رزمة أوراق بيضاء"بحجم الأوراق النقدية"- مجموعة من العملات المحلية المقلدة - 3 سيارات ملاكي) كما تم ضبط ثلاث أشخاص بالفيلا المشار إليها "أحدهم هارب محكوم عليه بالسجن 15 سنة".

بمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا باستخدام التماثيل والعملات والسبائك المضبوطة بحوزتهم في ممارسة نشاطهم الإجرامي وأن المبالغ المالية والسيارات من حصيلة نشاطهم الإجرامي والأسلحة النارية والبيضاء لحماية ذلك النشاط، وأضافوا بأن الثلاث أشخاص المتواجدين بمكان الضبط من ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.