12 ألفًا أم 160 ألف إصابة.. تضارب كبير في إحصاءات "كورونا" بدولة عربية

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"المرصد": 20 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة جديدة في أيام.. وتعتيم النظام يتواصل

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية وَصَفها بالموثوقة من داخل مناطق نفوذ النظام السوري، أنه تم تسجيل أكثر من 19950 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأيام الماضية، وسط تسجيل ما لا يقل عن 1030 حالة وفاة جديدة بالفيروس بالفترة ذاتها.

وقال المرصد: إن ذلك يأتي وسط استمرار النظام السوري بالكذب والتستر عن الأرقام الحقيقية عبر إعلان عشرات الإصابات والوفيات بشكل يومي فقط، ويتم تسجيل الوفيات الكبيرة على كانت بمرض "ذات الرئة"، والفيروس متفشٍّ في عموم المحافظات السورية.

ووفقًا لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام؛ فإن أعداد المصابين بفيروس "كوفيد-19" بلغت نحو 159 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 56 ألفًا؛ بينما توفي 9510 أشخاص.

يُذكر أن الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام السوري منذ دخول الجائحة إلى الأراضي السورية، هي 12274 إصابة، توفي منها 768؛ بينما بلغت حالات الشفاء 5953.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة 172 طبيبًا ضمن مناطق نفوذ النظام السوري متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال عام 2020 الفائت، وثقهم المرصد السوري بالاسم.المرصد السوري لحقوق الإنسان