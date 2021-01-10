أخبار عاجلة

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
صور.. تعطل قطار بسبب خلل في الجرار بكفر الشيخ -
صور.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة في طور سيناء -
"الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حادث تصادم يستوقف موكب محافظ قنا.. والأهالي: "عاوزين مطب"

Print
حادث تصادم يستوقف موكب محافظ قنا.. والأهالي: "عاوزين مطب" حادث تصادم يستوقف موكب محافظ قنا.. والأهالي: "عاوزين مطب"

مصراوي Masrawy

12:26 م الأحد 10 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أوقف اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، موكبه بعد أن شاهد حادث على الطريق الزراعي، أمام نجع العروبة بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

ووجد المحافظ أن الحادث لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، صدمتها سيارة أثناء لهوها في الشارع، تم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى قنا العام.

واستمع محافظ قنا لشكاوي المواطنين بعد تجمعهم بسبب الحادث وطالبوا بإنشاء مطب صناعي للحد من الحوادث التي تقع بصفة مستمرة على هذا الطريق،

وأمر المحافظ على الفور بإقامة مطب على مدخل القرية وليس على الخط السريع، للحد من الحوادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية