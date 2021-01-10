حادث تصادم يستوقف موكب محافظ قنا.. والأهالي: "عاوزين مطب"

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أوقف اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، موكبه بعد أن شاهد حادث على الطريق الزراعي، أمام نجع العروبة بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

ووجد المحافظ أن الحادث لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، صدمتها سيارة أثناء لهوها في الشارع، تم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى قنا العام.

واستمع محافظ قنا لشكاوي المواطنين بعد تجمعهم بسبب الحادث وطالبوا بإنشاء مطب صناعي للحد من الحوادث التي تقع بصفة مستمرة على هذا الطريق،

وأمر المحافظ على الفور بإقامة مطب على مدخل القرية وليس على الخط السريع، للحد من الحوادث.