صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ببنها، ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة، مرورا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش، حيث وجه المحافظ بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي.

وأشار محافظ القليوبية، أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات و البرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة، مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي جرى الإنتهاء منها بطول 400 متر وبتكلفة 19 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد والستار رئيس مدينة بنها، والمهندسطلعت سلطان المستشار الهندسي، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.