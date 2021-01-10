بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الإسكندرية يباشر مهام عمله بمقر مكتبه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

باشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وقال الشريف في أول تصريح له عقب عودته لعمله، أن أولويتنا الفترة القادمة هو مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، ومواصلة حملات الإجراءات الاحترازية والتصدي لكل أشكال المخالفات، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمواطني الإسكندرية.

وأوضح الشريف أنه خلال فترة العزل المنزلي كان حريص على المتابعة اليومية لآلية سير العمل بالديوان العام والأحياء والمديريات وجميع الجهات المحلية التابعة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع التنفيذيين، وكذلك متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

وتوجه الشريف، بالشكر والتقدير لجميع القيادات والتنفيذيين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.