مصدر طبي بالمنوفية يكشف تطورات حالات مُصابي حادث الطريق الإقليمي

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، ظهر اليوم الأحد، عن تطورات الموقف الطبي للحالات المُصابة داخل مستشفى أشمون العام، جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة بالسادات، بسبب الشبورة المائية.

وأكد المصدر لموقع "مصراوي"، أنه تقرر نقل 7 مصابين إلى مستشفى أشمون العام، وقد خضعوا لفحوصات طبية أكدت وجود كسور عديدة لمعظمهم، وهم الان داخل قسم الطوارئ، وحُولت حالة إلى المستشفى التعليمي بالمنوفية لوجود كسر في الفك.

وأشار المصدر - طلب عدم نشر اسمه - أنه يوجد حالتين قد يحتاجا إلى بتر في الأطراف، لوجود كسور متهتكة بهم، مؤكدًا تواجدهم الأن داخل غرفة العمليات بمستشفى أشمون العام، وسيتضح الموقف النهائي لهم خلال ساعات.

كشف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الإقليمي في دائرة المحافظة.

وأكد مدير المرفق أن الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات فيما أصيب 7 آخرين في حادث الإقليمي بالمنوفية عند كارتة الخطاطبة بمركز السادات..

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن جميع الوفيات والمصابين تقرر نقلهم إلى مستشفيات مركز أشمون، حيث تقدم المستشفيات الخدمات الطبية للمصابين وعمل الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن الحادث وقع صباح اليوم قبل كارتة الخطاطبة بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، ما تسبب في تصادم عدد من السيارات ببعضها ببعض مُخلفًا عدد من الوفيات، ونُقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات أشمون، فيما جرى إزالة آثار الحادث من قِبل إدارة المرور؛ لتسيير حركة السيارات.