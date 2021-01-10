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محافظ الشرقية: دعم القطاع الصحي بـ96 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الغاز

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محافظ الشرقية: دعم القطاع الصحي بـ96 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الغاز محافظ الشرقية: دعم القطاع الصحي بـ96 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الغاز

مصراوي Masrawy

12:16 م الأحد 10 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساهمة المحافظة واعتماد 96 مليون جنيه؛ لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزاره الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وقال المحافظ، إنه جرى اعتماد 46 مليون جنيه لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية والأكسجين بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى 50 مليون جنيهًا لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المساهمة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات؛ لتحسين مستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا.

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