توقف حركة السيارات على الطريق الإقليمي في المنوفية بسبب تصادم 3 سيارات

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

توقفت حركة المرور تمامًا على الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة بالمنوفية، خلال ساعتين ولا تزال هناك محاولات من إدارة المرور لرفع نواتج حادث تصادم، والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات وإصابة 8 آخرين، عقب تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة نقل ثقيل وثالثة ملاكي، جراء الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

كشف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الإقليمي في دائرة المحافظة.

وأكد مدير المرفق أن الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات فيما أصيب 7 آخرين في حادث الإقليمي بالمنوفية عند كارتة الخطاطبة بمركز السادات..

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن جميع الوفيات والمصابين تقرر نقلهم إلى مستشفيات مركز أشمون، حيث تقدم المستشفيات الخدمات الطبية للمصابين وعمل الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن الحادث وقع صباح اليوم قبل كارتة الخطاطبة بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، ما تسبب في تصادم عدد من السيارات ببعضها ببعض مُخلفًا عدد من الوفيات، ونُقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات أشمون، فيما جرى إزالة آثار الحادث من قِبل إدارة المرور؛ لتسيير حركة المرور.