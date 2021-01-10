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: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

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فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس : كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 10 يناير 2021

هافانا- (بي بي سي):

أعلنت كوبا انها توصلت إلى اتفاق مع إيران للعمل معًا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتقول الكوبية إنها ستشارك المعلومات حول لقاحها الأكثر تقدمًا، سوبيرانا 0-2، والذي سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات قريبا جدا.

وتقول السلطات الصحية في هافانا إنها تخطط لاختبار اللقاح على عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين.

وأشادت الحكومة الإيرانية بالاتفاق ووصفته بأنه تحالف استراتيجي.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الجمعة، أمرًا يحظر استخدام لقاحات الأمريكية أو البريطانية الصنع.

وقال إنها "غير جديرة بالثقة ويمكن استخدامها للسيطرة على الإيرانيين".

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