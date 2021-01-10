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اتحاد المهن الطبية يدرس التعاقد مع شركة للرعاية الصحية للتوسع فى خدمات الأعضاء

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اتحاد المهن الطبية يدرس التعاقد مع شركة للرعاية الصحية للتوسع فى خدمات الأعضاء اتحاد المهن الطبية يدرس التعاقد مع شركة للرعاية الصحية للتوسع فى خدمات الأعضاء

مصراوي Masrawy

12:22 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، عضو لجنة إدارة أزمة كورونا بالاتحاد، إن الاتحاد يدرس التعاقد مع شركة للرعاية الصحية للتوسع في توفير تغطية طبية للأعضاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى أحد الشركات للوقوف على حجم الخدمات التى ستقدمها الشركة للأعضاء، ومدى استفادتهم منها.

وأوضح في بيان اليوم، أن التعاقد سيسرع من حصول الطبيب على الخدمة الطبية، حيث يتضمن تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى وحل مشكلات الأعضاء.

ولفت إلى أن التعاقد مع شركة الرعاية الصحية سيتيح للأعضاء فى حال شعورهم بأى أعراض خاصة بكورونا سرعة التواصل مع لجنة استشارية من أطباء الصدر والحميات - التي يدرس الاتحاد تشكيلها-، للتأكد من صحة الإصابة بالفيروس من عدمه، ومساعدتهم فى حجز غرف بالمستشفيات فى حال الحاجة لذلك، على أن يتحمل الاتحاد 70% من التكلفة بحد أقصى 4 آلاف جنيه في اليوم، والعضو المشترك بمشروع العلاج يسدد 30%.

وأشار القاضي إلى وجود عدة مقترحات خاصة بأزمة كورونا، يحاول الاتحاد اختيار الأفضل من بينها، وأبرزهم: تأجير مستشفى بالكامل لمدة مُحددة لحين اجتياز الجائحة، لافتا إلى أن الاتحاد يبذل جهود خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمة الطبية اللازمة لمصابى كورونا من الأعضاء من خلال مشروع العلاج، خاصة بعد وقف صرف إعانات الإصابة بالفيروس نوفمبر الماضي، بعد تخطي قيمة ما تم صرفه للإصابات الـ230 مليون جنيه.

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