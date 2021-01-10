بالأرقام.. مدير "الشكاوى الحكومية" يكشف عن أكثر الجهات استجابة للشكاوى في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق الرفاعي، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه مع بداية ظهور وانتشار فيروس "كورونا" والتداعيات المصاحبة لذلك، بدأت المنظومة في استقبال أعداد كبيرة من الشكاوى.

جاء ذلك في إطار استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، اليوم الأحد.

وأضاف التقرير أن وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الأوقاف، والتجارة والصناعة، حققت إنجازاً ملموساً خلال العام الماضي من حيث التعامل مع الشكاوى الواردة خلال العام، إضافة إلى الشكاوى المتبقية من العام السابق، والتي كانت تتطلب المزيد من الوقت في الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وفي ما يلي توزيع جميع الوزارات:

ففي ما يتعلق بالوزارات التى استقبلت وتعاملت مع 50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد حققت وزارة الصحة والسكان المرتبة الأولى من حيث الإنجاز بنسبة 96%، يليها وزارة القوى العاملة بنسبة إنجاز 94%، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة إنجاز 89%.

أما في ما يتعلق بالوزارات التى استقبلت 10 آلاف شكوى وحتى أقل من 50 ألف خلال العام، فقد حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نسبة إنجاز بلغت 99%، بينما حققت وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبتي 88%، و85%.

وفي ما يتعلق بالوزارات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هي الأعلى إنجازًا بنسبة 99%، تليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97%، ووزارة النقل 92%، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والشباب والرياضة بنسبة 91%.

وفي ما يتعلق بالوزارات التي استقبلت أقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت وزارة البيئة أعلى نسبة إنجاز في هذه المجموعة؛ وهي 99% تقريبًا، ثم وزارة التعاون الدولي بنسبة 97%، وتليهما وزارة التنمية المحلية بنسبة 95%، ثم وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بنسبتَي 94%، و91% على الترتيب.

وتطرق التقرير إلى موقف إنجاز الشكاوى التي تم توجيهها إلى المحافظات خلال العام، مشيراً إلى أن محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، المنيا، البحيرة، والقليوبية)، حققت استجابات كمية ملموسة حيث تعاملت مع النصيب الأكبر من الشكاوى الموجهة إلى المحافظات خلال العام.

وفي ما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت 10 آلاف شكوى فأكثر خلال العام، تظهر الإحصائيات أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع الشكاوى هي محافظة القاهرة بعدد 41 ألف شكوى خلال العام يليها محافظة الجيزة بعدد 21 ألف شكوى، كما استقبلت محافظة الإسكندرية 18 الف شكوى، ومحافظة الدقهلية 17 الف شكوى ومحافظة الشرقية 13 الف شكوى، أما من حيث نسب الإنجاز فقد جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز بلغت (99%) تقريبا، يليها محافظة الدقهلية بنسبة إنجاز (96%)، ثم محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية بنسبة (92%)، بينما انتهت محافظة القاهرة من إنجاز (88%) من الشكاوى التي تلقتها على المنظومة خلال العام.

وفي ما يتعلق بالمحافظات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، جاءت 4 محافظات؛ هي: بورسعيد والإسماعيلية والمنيا والبحيرة في المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز (99%) تقريبًا من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها إلى كل منها، كما حققت محافظة أسيوط نسبة إنجاز (98%)، ومحافظات القليوبية وكفر الشيخ والسويس نسبة (96%)، تليها محافظتا بني سويف وسوهاج بنسبة إنجاز (95%) لكل منهما.

وفي ما يتعلق بالمحافظات التي استقبلت أقل من ألف شكوى خلال العام، فقد كانت محافظة جنوب سيناء هي الأعلى إنجازًا في هذه المجموعة بنسبة 99% تقريبًا، تليها محافظة أسوان بنسبة 95%، ومطروح بنسبة 94%، ثم الوادي الجديد بنسبة 92%، وشمال سيناء بنسبة 85%.

وتناول التقرير موقف إنجاز الشكاوى التي تم توجيهها للجامعات خلال العام، حيث أشار إلى أنه من بين الجامعات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد اختصت 4 جامعات هي القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر بنسبة (51%) من إجمالي الشكاوى الموجهة للجامعات، وقد حققت جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز بهذه المجموعة؛ وهي 97%، ثم جامعة المنصورة بنسبة 96%، وجامعة الإسكندرية 94%.

أما الجامعات التي استقبلت أقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت جامعات سوهاج، الزقازيق، طنطا، وكفر الشيخ نسبة إنجاز 99% لكل منها، كما حققت جامعات المنوفية وقناة السويس وحلوان نسبة إنجاز 98%، بينما حققت جامعة بنها نسبة 97%، وجامعات الفيوم وجنوب الوادي وبني سويف والمنيا 96%، كما حققت باقي الجامعات التي ورد لها أقل من 100 شكوى خلال العام وعددها 11 جامعة، نسبة إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها.