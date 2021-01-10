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قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا

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قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا

مصراوي Masrawy

12:03 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن (المنطقة الصناعية بالعباسية - شارع المستشفى اليوناني وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما - مجمع المدارس - مسجد الرحمن الرحيم - مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة - شارع الشيخ عبدالله - شارع نادي المياه - شارع الفردوس - مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية).

وأضافت الشركة في بيان، اليوم، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات، وذلك نظرا لأعمال تطوير محور الفردوس الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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