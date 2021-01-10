جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السيدة عائشة وتحرير محاضر لمخالفي ارتداء الكمامة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لموقف السيدة عائشة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات من بينها محضر لأحد محصلي هيئة النقل العام لعدم التزامه بارتداء الكمامة.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.