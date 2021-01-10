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ارتفاع حرارة ليومين ثم انخفاض.. الأرصاد: أمطار على القاهرة في هذا الموعد

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ارتفاع حرارة ليومين ثم انخفاض.. الأرصاد: أمطار على القاهرة في هذا الموعد ارتفاع حرارة ليومين ثم انخفاض.. الأرصاد: أمطار على القاهرة في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

11:55 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار والشبورة الكثيفة مستمرة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر البلاد هذه الأيام بمرتفع جوي يتسبب في رياح شمالية شرقية، وعند مرورها على البحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار ومع انخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء في سرعات الرياح يؤدي ذلك إلى تكون الشبورة المائية والضباب.

وأضاف الخبراء، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا يوم الثلاثاء حيث تصل تتراوح بين 25 و26 درجة على القاهرة، وتسجل 27 على السواحل الشملية الشرقية ووسط سيناء، و25 على السواحل الشمالية الغربية، كما تصل لـ30 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "يستمر ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء أيضًا، كما يوجد نشاط للرياح مثير للأتربة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد ووسط سيناء".

وأوضح الخبراء أنه بداية من يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود للمعدلات الطبيعية وتسجل على القاهرة والوجه البحر 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة، والمناطق الجنوبية 24 درجة.

وأشار الخبراء إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية والدلتا قد تمتد إلى القاهرة.

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