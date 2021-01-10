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ابتدائي وإعدادي.. "تعليم القاهرة" تطلق تطبيقا إلكترونيا للحصول على النتيجة عبر الموبايل

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مصراوي Masrawy

11:39 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تطبيقا إلكترونيا للحصول على نتائج جميع مراحل التعليم الأساسي بالعاصمة.

ويتيح التطبيق الجديد التعرف على نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة من خلال التليفون المحمول عبر التطبيق الإلكتروني للنتائج.

كما يتيح الحصول على نتيجة الصفوف: (الثالث - الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - والأول والثاني الإعدادي) عن طريق الرقم القومي، والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

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