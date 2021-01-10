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مدير "الشكاوى الحكومية": نسبة شكاوى المواطنين تخطت 100% في 2020 مقارنة بـ2019

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مدير "الشكاوى الحكومية": نسبة شكاوى المواطنين تخطت 100% في 2020 مقارنة بـ2019 مدير "الشكاوى الحكومية": نسبة شكاوى المواطنين تخطت 100% في 2020 مقارنة بـ2019

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق الرفاعي، منظومة الشكاوى الحكومية الوحدة، إن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، اليوم الأحد.

وأضاف الرفاعي أنه كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة؛ وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية، لحرص على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة؛ حيث استقبلت 1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% عن عام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين في المنظومة، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه ما يقرب من 1.13 مليون شكوى إلى جهات الاختصاص، وحفظ عدد 214 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها إلى الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن تطور معدل تلقي الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

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