ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

حصل موقع "مصراوي" على حصيلة الإصابات والوفيات التي خلفها حادث الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة بالمنوفية، والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات وإصابة 8 آخرين، عقب تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وسيارة نقل ثقيل وثالثة ملاكي.

وأسفرالحادث عن مصرع 3 أشخاص هم أحمد حمدان قطب 35 عامًا، أحمد مسعود عبد الخير 26 عامًا، عدي يسري حماد 35 عامًا، فيما أصيب 8 آخرين هم فتحى عبد المقصود 41 عامًا، عقل عيد عقل 30 عامًا، سعيد قنديل 50 عامًا، أحمد يحيى عبد الرحمن 26 عامًا، وليد سيد جلال 34 عامًا، عبد المحسن عبد التواب 48 عامًا، شعبان رمضان رسلان 27 عامًا، توحيد عبد المنصف حمود 30 عامًا.

كشف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الإقليمي في دائرة المحافظة.

وأكد مدير المرفق أن الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات فيما أصيب 7 آخرين في حادث الإقليمي بالمنوفية عند كارتة الخطاطبة بمركز السادات..

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن جميع الوفيات والمصابين تقرر نقلهم إلى مستشفيات مركز أشمون، حيث تقدم المستشفيات الخدمات الطبية للمصابين وعمل الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن الحادث وقع صباح اليوم قبل كارتة الخطاطبة بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، ما تسبب في تصادم عدد من السيارات ببعضها ببعض مُخلفًا عدد من الوفيات، ونُقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات أشمون، فيما جرى إزالة آثار الحادث من قِبل إدارة المرور؛ لتسيير حركة المرور.