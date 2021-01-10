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جامعة الإسكندرية تحقق 200 ألف استشهاد مرجعي بأبحاثها وفقا لـ"Webometric" الإسبانية

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جامعة الإسكندرية تحقق 200 ألف استشهاد مرجعي بأبحاثها وفقا لـ"Webometric" الإسبانية جامعة الإسكندرية تحقق 200 ألف استشهاد مرجعي بأبحاثها وفقا لـ"Webometric" الإسبانية

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأحد 10 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة قد حققت استشهادات علمية بلغت هذا العام 199 ألف و595 استشهادا مرجعياً، وذلك وفقا لمؤسسة Webometric الإسبانية.

وأوضح قنصوة، في بيان له اليوم، أن الاستشهادات المرجعية تعرف بأنها التزام الباحثين إلى الإشارة والاستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا واستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن أهمية الاستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة.

وأكد قنصوة، أن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالمياً من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، علاوة على نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالمياً ومحلياً.

الجدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الإسكندرية المنشورة في مجلات دار النشر Elsevier والمرفوعة على منصة Scopus العالمية بلغت 2456 بحثاً في عام 2020 بزيادة قدرها 554 بحثاً في عام 2019 أي بنسبة زيادة 29%.

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