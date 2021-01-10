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مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

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مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور) مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مصراوي Masrawy

11:39 ص الأحد 10 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الإقليمي في دائرة المحافظة.

وأكد مدير المرفق أن الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات فيما أصيب 7 آخرين في حادث الإقليمي بالمنوفية عند كارتة الخطاطبة بمركز السادات..

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن جميع الوفيات والمصابين تقرر نقلهم إلى مستشفيات مركز أشمون، حيث تقدم المستشفيات الخدمات الطبية للمصابين وعمل الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن الحادث وقع صباح اليوم قبل كارتة الخطاطبة بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، ما تسبب في تصادم عدد من السيارات ببعضها ببعض مُخلفًا عدد من الوفيات، ونُقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات أشمون، فيما جرى إزالة آثار الحادث من قِبل إدارة المرور؛ لتسيير حركة المرور.

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