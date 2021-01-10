أخبار عاجلة

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية بين "إطعام" و"الضمان الاجتماعي" لتقديم الإعانات الغذائية للمستفيدين

Print
اتفاقية بين "إطعام" و"الضمان الاجتماعي" لتقديم الإعانات الغذائية للمستفيدين اتفاقية بين "إطعام" و"الضمان الاجتماعي" لتقديم الإعانات الغذائية للمستفيدين
لبناء قاعدة بيانات تسهل وصول الخدمات لتوسعة نطاق التوزيع الغذائي

اتفاقية بين

أبرمت الجمعية الأهلية للطعام (إطعام) ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج دعم المستفيدين المدرجين بالضمان الاجتماعي للمواد الغذائية، وبناء قاعدة بيانات للعملاء المستفيدين من برامج الجمعية.

وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، والرئيس التنفيذي لجمعية إطعام فيصل بن محمد الشوشان.

وتأتي هذه الاتفاقية لتدعم خطوات جمعية "إطعام" نحو توجيه الدعم الغذائي للمستحقين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق: (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة)، وبما يساهم في توسعة نطاق التوزيع الغذائي في المحافظات والقرى التابعة للمناطق الجغرافية الثلاثة.

بدوره، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية "إطعام" فيصل بن محمد الشوشان، شكر مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولوكالة التمكين والضمان الاجتماعي على تجاوبها وتفاعلها مع الجمعية في سبيل دعم منسوبي الضمان بالإعانات الغذائية؛ مشيرًا إلى أن جمعية "إطعام" أنشأت مؤخرًا مركزًا متخصصًا بالعملاء وعلاقات المستفيدين، والذي يعمل على تسهيل الوصول للمستحقين من الخدمات بأفضل وسائل الخصوصية، وبما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بشكله السليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v "

أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه

أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه

إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر

إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر

واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

شبكة عيون الإخبارية