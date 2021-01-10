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إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان

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إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان
مع التأكيد على التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

إجازة منتصف العام.. 124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل الزوّار في جازان

جهّزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد على 3.047.885 متراً مربعاً، و16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، و130 ملعب كرة قدم، وتستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزّهات بمنطقة جازان حالياً الكثير من الزوّار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز عديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان؛ ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوّار.

وبيّن أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعماً للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكّد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوّار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.أمانة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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