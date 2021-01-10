بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عددا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين.

وشدد على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم ٩ سيار ات قلاب رينو سعة ٤٠ متر مكعب و٢٢ هوكلفت مرسيدس ومعه ٤٤ صندوقا سعة الصندوق الواحد ٢٤ متر مكعب و٣ لوادر كاتر بلار وسط ، بالإضافة إلى ٣ مغسلة سيارات كبيرة و٣ مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم توزيع المعدات على ٣ مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة، بالإضافة إلى ٣ محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس.