أخبار عاجلة

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة بالعاصمة

Print
بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة بالعاصمة بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة بالعاصمة

مصراوي Masrawy

11:31 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عددا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين.

وشدد على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم ٩ سيار ات قلاب رينو سعة ٤٠ متر مكعب و٢٢ هوكلفت مرسيدس ومعه ٤٤ صندوقا سعة الصندوق الواحد ٢٤ متر مكعب و٣ لوادر كاتر بلار وسط ، بالإضافة إلى ٣ مغسلة سيارات كبيرة و٣ مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم توزيع المعدات على ٣ مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة، بالإضافة إلى ٣ محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية