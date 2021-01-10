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مدير "الشكاوى الحكومية": المنظومة فحصت 2.56 مليون شكوى إلكترونيًّا منذ 2017

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مدير "الشكاوى الحكومية": المنظومة فحصت 2.56 مليون شكوى إلكترونيًّا منذ 2017 مدير "الشكاوى الحكومية": المنظومة فحصت 2.56 مليون شكوى إلكترونيًّا منذ 2017

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، اليوم الأحد.

وقال مدير المنظومة إنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها إلى الجهات خلال العام، وجار متابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقي وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًّا منذ إنشائها في يوليو 2017.

وتابع الرفاعي بأن الدور الحيوي للمنظومة كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، عكسته تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بسرعة التنسيق مع القيادات الحكومية وحسم شكاوى المواطنين؛ خصوصًا خلال بعض الأحداث المهمة، مثل شكاوى وبلاغات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارتَي الصحة والسكان والتعليم العالي، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، أن المواطنين أقبلوا على التعامل مع المنظومة أثناء موجات الأمطار والسيول التي حدثت أكثر من مرة خلال العام، إضافة إلى تلقي شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين للاستفادة من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات جائحة ، وشكاوى العالقين في الخارج أثناء إيقاف بعض الدول لحركة الطيران، وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع تلك الشكاوى المشار إليها، وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أنه مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض وجود العاملين بمقرات الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتوقف بعض الجهات عن استقبال المواطنين، أصبح الاعتماد رئيسيًّا على البوابة الإلكترونية للمنظومة في استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًّا، وتوجيهها إلى مسؤولي الجهات للتعامل معها في ظل التحول نحو رقمنة الشكاوى ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

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