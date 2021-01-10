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1٫35 مليون شكوى.. مدبولي يستعرض جهود "الشكاوى الحكومية الموحدة" في 2020

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1٫35 مليون شكوى.. مدبولي يستعرض جهود "الشكاوى الحكومية الموحدة" في 2020 1٫35 مليون شكوى.. مدبولي يستعرض جهود "الشكاوى الحكومية الموحدة" في 2020

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، اليوم الأحد.

وأكد الرفاعي أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًّا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها؛ حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطًا بين والمواطن، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.

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