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ننشر رابط تسجيل استمارة "3 ثانوي".. ماذا يفعل الطالب في حالة وجود أخطاء؟

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ننشر رابط تسجيل استمارة "3 ثانوي".. ماذا يفعل الطالب في حالة وجود أخطاء؟ ننشر رابط تسجيل استمارة "3 ثانوي".. ماذا يفعل الطالب في حالة وجود أخطاء؟

مصراوي Masrawy

11:11 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأكدت الوزارة أن التسجيل والتعديل على البيانات يكون بشكل إلكتروني، حيث يتم تسجيل البيانات على الاستمارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

وتابعت الوزارة: ويمكن التعديل من خلال تقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية

اضغط هنا، والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات يكون التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي- خاص- منازل).​

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