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لمواجهة كورونا.. اليابان: سنُعلن الطوارئ في 3 مقاطعات أخرى قريبًا

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لمواجهة كورونا.. اليابان: سنُعلن الطوارئ في 3 مقاطعات أخرى قريبًا لمواجهة كورونا.. اليابان: سنُعلن الطوارئ في 3 مقاطعات أخرى قريبًا

مصراوي Masrawy

11:02 ص الأحد 10 يناير 2021

طوكيو- (د ب أ):

قال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، الأحد، إن تستعد "للعمل قريبا إذا لزم الأمر" فيما يتعلق بإدراج محتمل لثلاث مقاطعات في منطقة "كانساي" ضمن حالة الطوارئ التي تم إعلانها مؤخرا بسبب المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للانباء اليوم الأحد.

وتابع سوجا في برنامج تلفزيوني إن الحكومة ستتخذ قرارا بعد مراقبة الأوضاع فيما يتعلق بالإصابات في مقاطعات-أوساكا وكيوتو وهيوجو- في الأيام القليلة المقبلة، استنادا إلى آراء الخبراء.

وأضاف "أدرك أن الأوضاع في المقاطعات الثلاث متوترة".

وكان حكام مقاطعات "كيوتو" و"أوساكا" و"هيوجو" قد طلبوا من الحكومة أمس السبت توسيع حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا ليشمل مقاطعاتهم.

يشار إلى أن حالة الطوارئ الحالية تطبق على طوكيو ومقاطعاتها المجاورة الثلاث وهي سايتاما وشيبا وكاناجاوا.

وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 1494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذا سادس يوم على التوالي تتجاوز فيه حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا ألف حالة في طوكيو.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو 74 ألفا و 944 حالة.

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مصراوي Masrawy

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