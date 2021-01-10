مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم مسؤول أفغاني جراء انفجار في كابول

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مصراوي Masrawy

كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المتحدث باسم قوة الحماية العامة ضياء ودان، وذلك جراء وقوع انفجار بالعاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أنه وقع بمنطقة "كارت إي ناو" في العاصمة كابول.

وأضافت القناة الأفغانية أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخص واحد على الأقل، مشيرة إلى أن الحادث وقع بينما كان ضياء ودان في طريقه إلى مكتبه.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.