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الداخلية: ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في يوم واحد

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الداخلية: ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في يوم واحد الداخلية: ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في يوم واحد

مصراوي Masrawy

11:19 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين تنفيذاً للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 17416 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعاً وتحرير 658 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 234 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1475 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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