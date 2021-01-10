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بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة"

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بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة" بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ "عمرة مكة"
"قدح": تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واستمرار الجولات الرقابية

بلا تراخيص وتفتقر لوسائل السلامة.. إغلاق 15 استراحة بـ

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 15 استراحة مخالفة، ضمن نطاقها الإشرافي لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية قامت بجولة على عددٍ من الاستراحات الموجودة في المنطقة للكشف على التراخيص، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 15 استراحة ومنتجعاً عشوائياً غير مرخصة، إضافةً إلى افتقارها إلى وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مبيناً أنه تم إغلاقها فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "قدح" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع الاستراحات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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