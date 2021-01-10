أخبار عاجلة

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الادعاء الأمريكي يبدأ تحقيقات حول أحداث شغب "الكابيتول"

Print
الادعاء الأمريكي يبدأ تحقيقات حول أحداث شغب "الكابيتول" الادعاء الأمريكي يبدأ تحقيقات حول أحداث شغب "الكابيتول"

مصراوي Masrawy

10:51 ص الأحد 10 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

بدأ مكتب الادعاء الأمريكي بواشنطن تحقيقات بشأن وفاة ضابط وامرأة، خلال أحداث اقتحام مقر الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء الماضي من جانب عدد من مثيري الشغب.

وذكر مايكل شيروين كبير المحققين في مكتب الادعاء، الأحد، أن المرأة كانت تحاول دخول مقر الكونجرس مع عدد من مثيري الشغب، بينما كان الضابط يحاول التصدي للمتظاهرين الغاضبين من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

وفتح مسئولو الحقوق المدنية بمكتب الادعاء تحقيقا رسميا حول مدى استخدام القوة المفرطة تجاه تلك المرأة، التي تدعى أشلي رابيت، وأطلقت عليها الشرطة النار بينما كانت تشارك في اقتحام مقر الكونجرس مع مجموعة من أنصار ترامب.

كما يحقق المسئولون في مقتل الضابط برايان سيكنيك من شرطة الكونجرس بينما واجه المتظاهرين عندما قام أحد أنصار ترامب برميه بمطفأة حريق؛ مما أدى إلى وفاته تأثرا بجراحه يوم الخميس الماضي بعد نقله للمستشفى.

ولقي 5 أشخاص حتفهم في أحداث الأربعاء الماضي، حيث توفي 3 منهم بعد تعرضهم لإصابات مختلفة في المنطقة المحيطة بالكونجرس.

وشهدت تلك المنطقة مظاهرات غاضبة من أنصار الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته في 6 يناير الماضي، الذي كان يوافق يوم مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي اعترض عليها هؤلاء المتظاهرون والتي أسفرت عن هزيمة ترامب وفوز الديمقراطي جو بايدن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

موسكو: حجب حسابات ترامب على شبكات التواصل "انفجار نووي" في البيئة السيبرانية

موسكو: حجب حسابات ترامب على شبكات التواصل "انفجار نووي" في البيئة السيبرانية

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية