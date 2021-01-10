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الرئيس الإندونيسي يُعزّي في ضحايا الطائرة المنكوبة

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الرئيس الإندونيسي يُعزّي في ضحايا الطائرة المنكوبة الرئيس الإندونيسي يُعزّي في ضحايا الطائرة المنكوبة

مصراوي Masrawy

10:45 ص الأحد 10 يناير 2021

جاكرتا- أ ش أ:

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عن خالص تعازيه في ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران الإندونيسية "سريويجايا إير"، التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة "جاكرتا".

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد، عن ويدودو قوله إن "أمثل وجميع الإندونيسيين في التعبير عن خالص التعازي في هذه المأساة".

وأضاف الرئيس الإندونيسي قائلا "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الضحايا.. ونصلى معا من أجل العثور على الضحايا"، مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة الوطنية لسلامة النقل بإجراء تحقيق في الحادث.

وكانت الطائرة من طراز "بوينج 737-500"، والتي كانت تحمل على متنها 62 شخصا، وفي طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، اختفت من على شاشات الرادار وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وعثر غواصون من البحرية الإندونيسية - في وقت سابق الأحد - في المياه قرب العاصمة جاكرتا على حطام من الطائرة أثناء عملية بحث وإنقاذ في بحر جاوة بالقرب من جزيرة لانكانج.

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