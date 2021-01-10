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انقطاع التيار الكهربائي في باكستان يُغرِق البلاد في الظلام

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انقطاع التيار الكهربائي في باكستان يُغرِق البلاد في الظلام انقطاع التيار الكهربائي في باكستان يُغرِق البلاد في الظلام

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأحد 10 يناير 2021

إسلام آباد- (بي بي سي):

تعود الكهرباء تدريجيا في بعض مناطق باكستان بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، مع إبلاغ عن انقطاع في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد

وغرقت المنازل في جميع أنحاء البلاد فجأة في الظلام من حوالي منتصف الليل.

ودعا مسؤولون إلى الهدوء لكنهم حذروا من أن الأمر قد يستغرق ساعات عدة قبل عودة الكهرباء بالكامل.

انقطاع التيار الكهربائي أمر شائع في باكستان. وغالبا ما تستخدم المرافق الأساسية مثل المستشفيات مولدات تعمل بالديزل كمصدر طاقة احتياطي.

وكتب وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على تويتر في الساعات الأولى من صباح الأحد "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد نتج عن انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة".

وكانت المدن الرئيسية، بما في ذلك إسلام أباد ولاهور وكراتشي، من بين الأماكن المتضررة.

وقال خان في وقت لاحق إن الكهرباء أعيدت إلى بعض المناطق، بما في ذلك ولاية غوجارات ومدينة بيشاور.

وأضاف أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويحدث انقطاع التيار الكهربائي أحيانا في باكستان بسبب النقص المزمن في الطاقة، حيث تنقطع الكهرباء في العديد من المناطق لعدة ساعات يوميا. وقد أدت هذه القضية في السابق إلى احتجاجات في الشوارع.

وفي عام 2013، تعطلت الكهرباء الباكستانية تماما بعدما حدث خطأ تقني في محطة توليد طاقة في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية.

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