التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 160 ألف رسالة وشكوى خلال 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول استجابة مبادرة "صوتك مسموع " لشكاوى المواطنين وأهم ما حققته خلال عام 2020 في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها من المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة مما يعد دليلاً على ثقة المواطنين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها.

وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان له، الأحد، إن نتائج التقرير الذي تلقاه عن عمل المبادرة أشار إلى تلقيها حوالي 160,6 ألف رسالة تضمنت 26,4 ألف شكوى وتم الرد على 25,6 ألف شكوى بنسبة 95% وجار حل 1292 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عام 2020 حوالي 135,5 ألف رسالة منها 19 ألفا و830 شكوى تم حل 19 ألفا و307 شكاوى بنسبة 97,4% وجار حل 523 شكوى.

وتلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 320 شكوى تم حلها بنسبة 89%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيسبوك"، والتي يتابعها أكثر من 44 ألف شخص فورد إليها 6288 شكوى تم حلها بنسبة 88%، وتلقى الخط الساخن 2751 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة من بينهم 30 مقترحاً وتم دراستها مع المسئولين بالوزارة والمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكافة الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، لافتاً إلى أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال عام 2020 ما بين شكاوى للقمامة بـ 13,5 ألف شكوى، والإشغالات 8731 شكوى، ومخالفات البناء 2570 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 1203 شكاوى، والفساد 466 شكوى، موضحاً أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية، لافتاً إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وأضاف " شعراوي" أن المبادرة كان لها دورا ملموسا خلال عام 2020 في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والمطاعم والتصدي بحزم لتناول "الشيسة" في المقاهي والكافيهات، كما تابعت "صوتك مسموع" أيضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والورش والكافيهات والمقاهي.

وتلقت المبادرة أيضاً شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والتحرك السريع تجاه هذه الشكاوى في ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك اضغط هنا.