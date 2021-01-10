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القوى العاملة: تفتيش أكثر من 52 ألف منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

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القوى العاملة: تفتيش أكثر من 52 ألف منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا" القوى العاملة: تفتيش أكثر من 52 ألف منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

مصراوي Masrawy

10:39 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية بشأن في 52 ألفا و297 مصنعاً وشركة خلال الشهور التسع الماضية على مستوى المحافظات.

وبحسب بيان اليوم، أظهرت التقارير الواردة من المديريات أن محافظة جاءت قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 6230 منشأة، والمنيا 5058، وسوهاج 3857، والقليوبية 3107، والشرقية 3055 ودمياط 3049، والبحيرة 2863، والغربية 2185، القاهرة 2010 ،1882 وكفر الشيخ 1720، والجيزة 1673، وأسيوط 1567، ومرسى مطروح 1557، والدقهلية 1553، وبورسعيد 1534، والأقصر 1516، الإسماعيلية 1478، وبني سويف 1302 والمنوفية 1285 والإسكندرية 1162 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1090، والوادي الجديد 949، والبحر الأحمر 740، وأسوان 690، والفيوم 622، والسويس 472 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت راجعت الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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