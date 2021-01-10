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"التعليم": تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي في هذا الموعد

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"التعليم": تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي في هذا الموعد "التعليم": تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأحد 10 يناير 2021

مصراوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي- خاص- منازل).

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