تحرير محضر ضد متسولة عذبت طفلتها في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حرر قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد، محضرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضد متسولة من محافظة الدقهلية، لاتهامها بضرب طفلتها ضربا مبرحا، وإحداث إصابات بها، وذلك بمحيط محطة السكة الحديد.

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن أحد بائعي الملابس المستعملة بمحيط محطة السكة الحديد من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أثناء قيام أمها المتسولة بضربها ضربا مبرحا، بدعوى قيامها بتربيتها، وقام بنقلها إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي في حالة إعياء شديد نتيجة الضرب.

وجرى تقديم الاسعافات اللازمة للطفلة، وحالتها الصحية حاليا مستقرة، كما جرى القبض على الأم وتدعى "ا.ش"، 30 عاما، متسولة قادمة من محافظة الدقهلية، وأقرت أمام رجال البحث الجنائي أنها هي من أحدثت تلك الإصابات بطفلتها بغرض تربيتها، وتحرر محضر رقم 85 جنح الشرق لسنة2021، لعرض الأم على النيابة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.