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مسؤول كوري جنوبي يتوجه إلى إيران لبحث قضية احتجاز ناقلة النفط

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مسؤول كوري جنوبي يتوجه إلى إيران لبحث قضية احتجاز ناقلة النفط مسؤول كوري جنوبي يتوجه إلى إيران لبحث قضية احتجاز ناقلة النفط

مصراوي Masrawy

10:23 ص الأحد 10 يناير 2021

سول- (د ب أ):

غادر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونج-جون، إلى إيران، فجر الأحد، لمناقشة قضية احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، يخطط تشوي، وكذلك الوفد الكوري الجنوبي الذي كان وصل إلى إيران الخميس الماضي، للتفاوض مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.

كما يخططون لمناقشة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الاثنين الماضي الناقلة، وعلى متنها طاقم من 20 فردا، بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بسبب مزاعم تلوث بيئي.

ويجري حاليا تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبعد زيارته إلى إيران، والتي سوف تستمر ثلاثة أيام، سيتوجه تشوي إلى قطر لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب القطري.

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