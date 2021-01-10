أخبار عاجلة

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استئناف المفاوضات بين والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

Print
استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة استئناف المفاوضات بين والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

مصراوي Masrawy

10:19 ص الأحد 10 يناير 2021

القاهرة- مصراوي:

تُستأنف اليوم الأحد المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

يأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجدّد السودان، خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الأفريقي، رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول السد على مراحل، مُطالبًا بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بالسد.

كما طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا قياديًا وأكثر فعالية في التفاوض.

وتتطلع جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.

ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعِده مصر تهديدًا حيويًا لها باعتبار أن نهر النيل مصدر لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية