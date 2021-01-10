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إندونيسيا: رصد إشارة من الطائرة المفقودة.. وحُطام وأشلاء بموقع الاختفاء

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إندونيسيا: رصد إشارة من الطائرة المفقودة.. وحُطام وأشلاء بموقع الاختفاء إندونيسيا: رصد إشارة من الطائرة المفقودة.. وحُطام وأشلاء بموقع الاختفاء

مصراوي Masrawy

03:28 ص الأحد 10 يناير 2021

جاكرتا- (أ ف ب):

أعلن قائد الجيش الإندونيسي، الأحد، رصد إشارة صادرة من طائرة ركّاب من طراز بوينغ تحطّمت في البحر قبالة سواحل العاصمة جاكرتا بُعيد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصاً.

وقال قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاهجانتو إنّ سفينة تابعة لقوات البحرية "رصدت إشارة من الطائرة إس جاي 182" موضحا أن "فريق غطاسين باشر الغطس وعثر على أجزاء من الطائرة وقطع تحمل أرقام تعريف وسواها"، وفق ما نقلت عنه وزارة النقل في بيان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الإشارة صادرة عن الصندوق الأسود للطائرة.

وكانت الشرطة أعلنت الأحد العثور على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة اندونيسيا.

ونشر العديد من زوارق الإنقاذ والزوارق العسكرية فضلا عن مروحيات وغواصين صباح الأحد بعد ان تم ليلا تحديد موقع تحطم الطائرة بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وكان على متن الطائرة 50 راكبا و12 من افراد الطاقم.

وفقدت طائرة سريويجايا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية السبت بعيد الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي (07:40 بتوقيت جرينتش) بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها.

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