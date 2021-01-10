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واشنطن- (د ب أ):

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الأحد، عن مصدر مطلع.

كانت الشبكة ذكرت أن بنس يخطط للحضور ولكنه كان ينتظر دعوة.

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير.

وأعرب بايدن يوم الجمعة عن سعادته إذا حضر بنس حفل التنصيب.

وقال بايدن :"إنه مرحب به. وأعتقد أنه من المهم بقدر الإمكان التمسك بما كانت عليه السوابق التاريخية بشأن تغير الإدارات. ولذا نرحب بحضور مايك نائب الرئيس. سنتشرف بحضوره، والمضي قدما في عملية الانتقال".