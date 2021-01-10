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مسؤول إندونيسي: تحديد موقع سقوط الطائرة المنكوبة

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مسؤول إندونيسي: تحديد موقع سقوط الطائرة المنكوبة مسؤول إندونيسي: تحديد موقع سقوط الطائرة المنكوبة

مصراوي Masrawy

12:33 ص الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أعلن مسؤول بالبحرية الإندونيسية، مساء السبت، أن السلطات حددت موقع طائرة شركة "سريويجايا إير" التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وإنه جرى نشر سفن في الموقع، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وذكر أنه تم إرسال سفينتان، إلى الموقع الذي "يرجح" أن تكون طائرة ركاب إندونيسية تحطمت فيه بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبًا بينهم عشرة أطفال، وفق ما أعلنت السلطات.

وكانت وزارة النقل الإندونيسية، أعلنت مساء أمس السبت، أن شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" فقدت الاتصال بإحدى طائرات الركاب التابعة لها، بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصًا.

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