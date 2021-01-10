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عبث ببندقية آلية.. مصرع عامل بطلق ناري في سوهاج

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عبث ببندقية آلية.. مصرع عامل بطلق ناري في سوهاج عبث ببندقية آلية.. مصرع عامل بطلق ناري في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأحد 10 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن، أثناء عبثه ببندقية آلية، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "بهي الدين. ح" 35 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى.

وأفاد والده أنه أثناء قيام نجله المذكور بالعبث بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما أدى لحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط السلاح المستخدم "بندقية آلية و9 طلقات من ذات العيار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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