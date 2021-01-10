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"خايفة يهرب".. أمن الشرقية يستدعي المتهمة بربط ابنها المعاق ذهنيًا في شجرة

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"خايفة يهرب".. أمن الشرقية يستدعي المتهمة بربط ابنها المعاق ذهنيًا في شجرة "خايفة يهرب".. أمن الشرقية يستدعي المتهمة بربط ابنها المعاق ذهنيًا في شجرة

مصراوي Masrawy

10:23 ص الأحد 10 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

استدعت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس،، التابع لمديرية أمن الشرقية، ربة منزل؛ لسماع أقوالها في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيقها لنجلها المعاق ذهنيًا بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب معاق ذهنيًا موثق من قدمه في شجرة بفاقوس.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يُدعى "السيد" 28 عامًا، معاق ذهنيًا ومُقيم بقرية "كفر عمار" رفقة والدته "ثريا.ك".

بعد استدعاء الأم، أشارت إلى أن زوجها هجرها منذ 10 أعوام بعدما أنجبت طفلهما "المعاق ذهنيًا"، وأنها تعمل في الزراعة وتصطحب نجلها معها يوميًا، وتقوم بتوثيقه لحين انتهاء عملها، وذلك لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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