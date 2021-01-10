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حزن في سمنود بعد وفاة "أقدم محفظة قرآن"

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حزن في سمنود بعد وفاة "أقدم محفظة قرآن" حزن في سمنود بعد وفاة "أقدم محفظة قرآن"

مصراوي Masrawy

10:21 ص الأحد 10 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

سادت حالة من الحزن بمركز سمنود بمحافظة الغربية عقب نبأ وفاة الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي أقدم قارئة ومحفظة بالغربية عن عمر يناهز 97 عامًا والتي أخذت القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة.

ولدت الشيخة تناظر عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، في البيت الذى تعيش فيه الآن وكانت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها وهى صغيرة.

بدأت الشيخة الحفظ مع الشيخ عبد اللطيف أبو صالح، الشيخ محمد أبو حلاوة وتعلمت التجويد على يديه ومكثت عنده 15 سنة، وقرأت عليه القراءات السبع إلى سورة يونس، ثم ذهبت للشيخ سيد عبد الجواد وقرأت عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية، تزوجت من جارها وأنجبت منه 4 أولاد وبنتين .

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