مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي، قبل كارتة الخطاطبة، أثناء انتظار السيارات للمرور، صباح اليوم الأحد، الأمر الذي تفاجئ به السيارات القادمة من الخلف، ما أوقع 3 وفيات و10 مصابين.

وأوضح شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن سيارة أجرة "ميكروباص" جاءت مُسرعة من الخلف، ونتيجة الشبورة المائية وانعدام الرؤية، اصطدمت بسيارة نقل ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، مؤكدًا وجود إصابات كثيرة بين كسور في القدم وجروح مختلفة للمصابين.

وأضافوا أن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات القريبة، في محاولة لإسعافهم، كما عملت إدارة المرور على إزالة آثار الحادث لتسيير حركة الطريق.