الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

توفي الدكتور الصيدلي محمد بزان، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في محافظة الغربية.

ونعى الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية الفقيد وقال إنه "شهيد النقابة رقم 19"، متمنيا من الله الرحمة والمغفرة للصيدلى، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.

وكان الدكتور الصيدلي ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وحالة من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحله علاجيه داخل العزل الصحي مؤخرا حتى وافته المنية.