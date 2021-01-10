أخبار عاجلة

"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا

Print
الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

09:54 ص الأحد 10 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

توفي الدكتور الصيدلي محمد بزان، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في محافظة الغربية.

ونعى الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية الفقيد وقال إنه "شهيد النقابة رقم 19"، متمنيا من الله الرحمة والمغفرة للصيدلى، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.

وكان الدكتور الصيدلي ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وحالة من الزكام المصاحب لها سعال جاف خلال رحله علاجيه داخل العزل الصحي مؤخرا حتى وافته المنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية