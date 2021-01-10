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من "تحتمس إلى هاميس".. قصة أب منح أولاده 5 أسماء فرعونية في سوهاج

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من "تحتمس إلى هاميس".. قصة أب منح أولاده 5 أسماء فرعونية في سوهاج من "تحتمس إلى هاميس".. قصة أب منح أولاده 5 أسماء فرعونية في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:46 ص الأحد 10 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عادة ما يفكر الشخص في اختيار أسماء لأبنائه وربما يبحث عبر الإنترنت عن أحدث أسماء الأبناء ذكورًا كانوا أو إناثًا، وذلك بمجرد معرفته نوع الجنين قبل ولادته، ليتباهى أمام الجميع باسم مولوده، فمن الناس من يختار أسماء دينية ومنهم من يختار أخرى عصرية، ومنهم من يختار أسماء لها علاقة بمناسبات وأعياد، إلا أن مواطنًا من محافظة سوهاج اختار لأبنائه الخمسة أسماء ملوك وملكات فرعونية قديمة.

"عادل عبدالعال حسين" 54 عامًا يقيم نجع حمد بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وشهرته "آمون رع"، عبَّر عن حبه لوطنه وبلاده وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين فاختار لأبنائه الخمسة أسماء لملوك وفراعنة مصريين قدماء.

وقال "أمون رع" إن تاريخ بلادنا القديم ملئ بالملوك والحكام الذين سجلهم التاريخ لإنجازاتهم، كما أنهم صنعوا لنا حضارة ما زلنا نتباهى بها أمام العالم أجمع، لذا فضلت أن اختار طريقة لأعبر بها عن حبي لهم، وهى اختيار أسماء من أسمائهم لتسمية أبنائي بها.

وأضاف "أمون رع" أن ابنه الأكبر يدعى "أحمس" 24 عامًا حاصل على كلية تربية عامة، والابن الثاني هو "حورس" 21 عامًا، الابن الثالث يدعى "تحتمس" 19 عامًا حاصل على دبلوم صنايع، وابنته الرابعة تدعى "هاميس" 16 عامًا، وابنته الخامسة "مصر" 10 سنوات.

وأشار "عبدالعال" إلى أن أهالي قريته في بداية الأمر استغربوا أسماء أبنائه، مؤكدين أن ذلك لن يكرره الكثيرون من الناس.

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