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تفاصيل العودة الى المدارس للفصل الثاني في الاردن
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الخميس 14 يناير 2021 08:37 مساءً
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة
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الخميس 14 يناير 2021 08:30 مساءً
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع
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الخميس 14 يناير 2021 08:30 مساءً
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة
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الخميس 14 يناير 2021 08:28 مساءً
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين
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الخميس 14 يناير 2021 08:13 مساءً
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مساء dmc - تويتر يغلق الحساب الرسمي لدونالد ترامب نهائيا
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DMC
الأحد 10 يناير 2021 10:01 صباحاً
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